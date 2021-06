Fiere: Ieg, 'impossibile fusione con Bologna nei tempi auspicati'

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Tra Ieg e Bologna Fiere l'aggregazione non è possibile in questo momento. Lo spiega in una nota Italian Exhibition Group, società quotata che controlla le fiere di Rimini e Vicenza.

"Purtroppo non è possibile portare a compimento il processo di aggregazione con Bologna Fiere nei tempi auspicati, anche tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative a cui si stanno accingendo alcuni degli azionisti di riferimento delle società, che comporteranno la sospensione dell’attività amministrativa dei loro organi deliberativi", dice.

Ad ogni modo, Ieg è convinta, "sull’esperienza del positivo lavoro compiuto fino ad ora", della "assoluta validità industriale del progetto strategico di aggregazione delle due fiere e continuerà a valutare la fattibilità del percorso di integrazione successivamente all’insediamento dei nuovi consigli dei Comuni di Rimini e Bologna, rispettivamente tra gli azionisti di riferimento di Ieg e Bologna Fiere".