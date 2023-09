Fiere: è morto il presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni all'età di 84 anni

Roma, 5 set. (Labitalia) – E' morto all'età di 84 anni il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni. "Grazie presidente", commenta Ieg Italian Exhibition Group sui propri profili social.

Lorenzo Cagnoni è nato a Rimini, dove risiedeva, nel 1939. Dopo gli studi classici, ottiene incarichi di carattere istituzionale, e, al contempo, si dedica ad attività manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo guidando importanti strutture alberghiere e impianti industriali di servizio. Dal ‘66 e fino all’83 è assessore ai Servizi Scolastici, alla Sanità, alla Finanza e Bilancio e alle Attività Economiche del Comune di Rimini e dal 1983 al 1989 ricopre la carica di vice sindaco. In contemporanea, nell’81, viene nominato presidente della Società di Servizi Aeroportuali Aeradria che gestisce i servizi a terra dell’Aeroporto di Rimini, e nel ‘92 presidente del Centro Agroalimentare S.p.A. Già presidente del Convention Bureau della Riviera di Rimini, l’allora società leader nell’organizzazione congressuale, Cagnoni è stato membro, dal ‘92, del cda dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini del quale ha assunto la presidenza nel 1995. Nel 2002, col passaggio dell’Ente a Società per Azioni, viene quindi nominato presidente di Rimini Fiera SpA.

Sotto la sua presidenza, Rimini Fiera si dota nel 2001 di un nuovo quartiere fieristico progettato dalla Gmp di Amburgo: un’opera di straordinario valore strutturale e architettonico, formidabile strumento di business. E nel 2011 di un nuovo palacongressi, il più grande costruito ex novo in Italia. Con il costante lancio di nuovi prodotti, investimenti, acquisizioni, razionalizzazioni delle società controllate Cagnoni segna una svolta nel posizionamento di Rimini Fiera che diventa top player in Italia, attiva sui mercati internazionali. Dal ’99 al 2015, Lorenzo Cagnoni è stato anche membro del Comitato Direttivo dell’Ufi – l’associazione mondiale degli organizzatori fieristici internazionali – e dal 2001 vicepresidente Aefi – l’associazione esposizioni e fiere Italiane. Dal 1° novembre 2016, Cagnoni era presidente di Italian Exhibition Group Spa, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

A ricordare Cagnoni il Consiglio di amministrazione dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, il presidente di Aefi, Maurizio Danese, e il segretario generale, Loredana Sarti, che lo definiscono "pietra miliare" delle esposizioni italiane. "Cagnoni – sottolinea Aefi – in quasi 30 anni di attività nel settore fieristico, ha contribuito a scandire in maniera determinante la crescita di un comparto, quello del sistema-fiere, fondamentale per lo sviluppo del made in Italy nel mondo".

"Da oltre 2 decenni vicepresidente dell’Associazione, fino all’ultimo è stato fonte di ispirazione per i manager del comparto, con un ruolo-guida nell’innovazione e nel business fieristico italiano. Il pensiero va ora prima di tutto anche alla famiglia, alla moglie e alle sue due figlie", aggiunge infine l'Associazione.