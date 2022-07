Fiere: RomaSposa, torna e oltre ai confetti lancia piattaforma SposaLive

Roma, 26 lug. (Labitalia) – La check-list più complicata, discussa e desiderata? Quella delle nozze. Tra location, soluzioni di intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze sono tantissime le decisioni da prendere dopo aver promesso di giurarsi il fatidico sì.

Per le coppie di futuri sposi e per tutti gli amanti degli eventi torna in autunno l’appuntamento con RomaSposa, il Salone internazionale della sposa che, dal 6 al 9 ottobre, porta al Palazzo dei Congressi dell’Eur le proposte delle oltre 300 aziende espositrici presenti in fiera.

La manifestazione, da oltre 30 anni una delle più attese del calendario fieristico, è l’occasione per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, un viaggio a 360° nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche.

Nei quattro giorni della manifestazione tornano anche le sfilate, con più di 1000 abiti in passerella, realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli che per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia.

Da sempre al fianco dei propri espositori e di quanti lavorano nel mondo dei matrimoni, gli organizzatori di RomaSposa annunciano per l’estate 2022 il lancio della piattaforma SposaLive, che raccoglie online le novità di oltre 500 fornitori di servizi dedicati al wedding.

Navigando sul portale, sarà possibile curiosare e selezionare – anche per vicinanza, attraverso geolocalizzazione – le proposte dei tanti professionisti, divisi per categoria: abiti da sposa, sposo e cerimonia; addobbi; agenzie di viaggio; arredamento e corredi; autonoleggio; bomboniere e liste di nozze; calzature; estetica; fotografi; gioielli; musica; ricevimenti; servizi; wedding planner.

Una vetrina sul web di tutte le novità del settore da visionare poi di persona tramite appuntamento in negozio o aspettando la fiera a ottobre, una manifestazione che da sempre cattura altissima partecipazione da parte di pubblico e operatori per l’alta qualità e grande professionalità dei servizi offerti per il giorno delle nozze.

Offline e, prestissimo, anche online.