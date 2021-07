Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore (2)

(Adnkronos) – Anche Fugatti e la sindaca Santi hanno ribadito il ruolo prioritario della kermesse, ringraziando l’organizzazione per aver realizzato una fiera internazionale in presenza, in piena sicurezza e in un piccolo territorio come quello Trentino, che in un periodo di grande difficoltà è riuscito a scommettere sul futuro e a trasformare la crisi in opportunità.

Un esempio di questa intraprendenza è la proposta del presidente Pellegrini di candidare Riva del Garda come sede, nel 2023, del Congresso Mondiale della Calzatura.

Il marketplace dedicato alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio – che proseguirà fino a martedì 20 luglio – accoglierà, in presenza, oltre 400 espositori provenienti da 31 Paesi nel mondo (a fronte delle 123 realtà che hanno optato per l’utilizzo della sola piattaforma digitale), e beneficia di collaborazioni importanti come quelle con l’agenzia Ice e Maeci, oltre all’apporto dei consorzi e delle numerose associazioni di categoria internazionali.