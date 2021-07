Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – A Riva del Garda è tornata Expo Riva Schuh & Gardabags con la sua edizione in presenza, in una ripartenza sottolineata dal taglio del nastro avvenuto alla presenza virtuale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un momento "importante e attesissimo" che ha visto protagonisti anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi, introdotti dal presidente e dalla direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e Alessandra Albarelli.

"Di Maio ha ribadito l’importanza dei settori calzaturiero e della pelletteria sottolineando che l’Italia è il terzo maggiore esportatore nel mondo e che, negli ultimi sei mesi, l’export è aumentato del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente", si legge in una nota. Nel suo intervento ha altresì evidenziato il ruolo del settore fieristico come leva per le dinamiche di internazionalizzazione proponendo le ambasciate italiane del mondo come 'case delle imprese' a disposizione di organizzatori, aziende e istituzioni per raggiungere anche nuovi mercati.