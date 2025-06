FIFA Club World Cup 2025: tutto quello che devi sapere sull'evento negli Stati Uniti

Il FIFA Club World Cup 2025 prende il via negli Stati Uniti sabato prossimo, un evento che promette di essere memorabile. Con 32 squadre pronte a contendersi il titolo, questa edizione segna un cambiamento radicale rispetto al passato. L’espansione del torneo lo rende simile ai recenti Mondiali di calcio, aumentando l’attesa e l’entusiasmo tra i tifosi.

Il nuovo formato del torneo

Fino al 2023, il FIFA Club World Cup si svolgeva ogni anno a dicembre e le squadre partecipanti erano limitate ai vincitori delle competizioni continentali, con un numero che oscillava tra sei e otto. Ma a partire dal 2025, la FIFA ha deciso di ampliare il torneo a 32 squadre e di organizzarlo su base quadriennale, a imitazione del suo evento principale, la Coppa del Mondo.

La scorsa edizione ha visto la nascita della nuova FIFA Intercontinental Cup, che ha sostituito il Club World Cup come competizione annuale a partire da dicembre 2024, con il Real Madrid che ha trionfato nella prima edizione tenutasi in Qatar.

Le squadre partecipanti e il loro percorso

Questa edizione negli Stati Uniti è storica: per la prima volta, il torneo vedrà 32 club partecipare, lo stesso numero delle ultime Coppe del Mondo FIFA. Le squadre verranno suddivise in otto gruppi da quattro, con un formato a gironi che prevede partite all’italiana. Le prime due di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale, che culmineranno con la finale del 13 luglio.

Il torneo avrà inizio il 14 giugno e i tifosi statunitensi potranno assistere a match di club famosi, tra cui il Real Madrid, i campioni di Bundesliga Bayern Monaco, il Manchester City e l’Inter Milano. La selezione delle squadre qualificate è avvenuta attraverso i vincitori delle competizioni continentali, come la Champions League, e le classifiche quadriennali delle confederazioni.

Controversie e sorprese nella selezione delle squadre

Inter Miami, nonostante le polemiche, ha guadagnato un posto nel torneo, rappresentando la nazione ospitante. Il club ha conquistato il Supporters’ Shield, il premio per la migliore stagione regolare. Delle 32 squadre, l’Europa (UEFA) è la confederazione meglio rappresentata con 12 squadre, seguita dalla Sud America (CONMEBOL) con sei, e Asia, Africa e CONCACAF con quattro ciascuna. L’Oceania è rappresentata da un club, mentre l’Inter Miami occupa l’ultimo posto disponibile.

Il club messicano León, inizialmente qualificato, è stato escluso per aver violato le norme sulla proprietà multipla, mentre la sua partecipazione non ha influito su quella del Pachuca. Dopo il rifiuto del Tribunale Arbitrale dello Sport, la FIFA ha confermato un playoff tra il Los Angeles FC e il Club America, vinto da LAFC.

I luoghi e gli stadi

Le partite si svolgeranno in 12 sedi diverse, distribuite in 11 città. Il match inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami si giocherà al Hard Rock Stadium di Miami, che può ospitare fino a 65.000 spettatori. Il MetLife Stadium di New York, che accoglie le squadre NFL, sarà il palcoscenico delle semifinali e della finale, con una capienza di 82.500 posti.

Il Rose Bowl di Pasadena, noto per l’American football, è lo stadio più grande, con 88.500 posti. Ha già ospitato eventi storici come la finale della Coppa del Mondo maschile e sarà anche sede per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il premio in palio e le aspettative

Il montepremi totale ammonta a 1 miliardo di dollari, con i campioni che possono guadagnare fino a 125 milioni. Circa la metà del totale sarà suddivisa tra le 32 squadre, mentre altri 475 milioni saranno assegnati in base alla performance. In questo modo, le squadre con il maggior numero di vittorie nel torneo potranno ottenere premi più sostanziosi.

Intanto, la FIFA ha alimentato le speculazioni su Cristiano Ronaldo, che non parteciperà al torneo ma potrebbe cambiare squadra. Infantino ha dichiarato che ci sono “discussioni con alcuni club” riguardo a un possibile ingaggio del calciatore portoghese.

Con l’inizio del torneo, l’attesa cresce e l’attenzione è puntata su come si svolgeranno le partite e quali squadre emergeranno nel panorama del calcio mondiale. La tensione è palpabile, e ogni incontro è destinato a riservare sorprese e colpi di scena. Come si comporteranno i giganti del calcio su un palcoscenico così prestigioso?