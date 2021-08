Figlio di Michael Ballack fa incidente con il quad e muore a 18 anni

Il figlio 18enne di Michael Ballack è morto a causa di un grave incidente avvenuto mentre si trovava in vacanza.

Tragedia in Portogallo per la famiglia dell’ex calciatore Michael Ballack. Il figlio Emilio è morto a causa in un incidente stradale. Secondo le informazione diffuse dall’agenzia stampa Adnkronos il mezzo si sarebbe ribaltato a causa di una buca.

Figlio di Ballack morto in un incidente

Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia in Portogallo. Durante una corsa in quad, avvenuta nella notte, il mezzo si è ribaltato non lasciando scampo al giovane 18enne Emilio. Gravissimo il lutto per l’ex calciatore di Bayern Monaco e Chelsea che è scomparso intorno alle ore 2 di giovedì 5 agosto 2021. La tragedia si è consumata vicino l’appezzamento di terreno situato nei pressi di Villas do Mar. Il padre Michael aveva scelto di acquistare tempo fa questo terreno che si trova a pochi chilometri dalla città di Setubal.

Figlio di Ballack morto in un incidente, la tragedia

Emilio era uno dei tre figli avuti da Michael Ballack con l’ex moglie: gli altri due hanno 19 e 16 anni. Nel frattempo sul luogo dell’incidente sono arrivati i pompieri che hanno provati ad aiutare il giocatore: i soccorsi hanno invece accertato il decesso del 18enne. La tenuta di Villas di Mar era stata acquistata dal calciatore e utilizzata come casa in cui trascorrere le vacanze.

Figlio di Ballack morto in un incidente, la dinamica

Emilio sarebbe deceduto a causa del ribaltamento del mezzo. La versione confermata alla stampa è giunta anche dalle parole rilasciate da un ufficiale del personale di pubblica sicurezza. “L’incidente è avvenuto nella casa di famiglia dei Ballack – ha dichiarato – dove il quad non era su una strada pubblica e il suo era l’unico veicolo coinvolto. Si è ribaltato su un terreno irregolare, finendo per travolgere con tutto il suo peso la vittima” commenta il poliziotto.

