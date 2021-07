Figliuolo: con buona copertura a scuola senza limitazioni

Milano, 6 lug. (askanews) – Sulle vaccinazioni “dobbiamo andare forte sui 50enni e cercare di convincere quei 215mila insegnanti e operatori scolastici, almeno arrivare a 180-190mila, a vaccinarsi: quello ci permetterà di arrivare più in sicurezza all’apertura delle scuole. Con una buona copertura, oltre l’80% degli operatori scolastici, e dei giovani dai 12 anni in su, considerando che dai 12 in giù oggi non c’è il vaccino, ci dà una buona sicurezza di tornare a scuola tutti in presenza e anche con poche o scarse limitazioni”.

Così il commissario straordinario per l emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita all’hub vaccinale dell’Acea a Roma.

Il commissario ha anche detto di aver scritto alle Regioni chiedendo di completare il prima possibile la vaccinazione degli operatori scolastici per un rientro in sicurezza.