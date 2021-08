Figliuolo: corsie preferenziali per vaccini a giovani

Senise, 9 ago. (askanews) – Il generale Francesco Paolo Figliuolo, predispone una corsia prefernziale per i vaccini ai giovani. A margine di una visita all’hub vaccinale di Senise, in Basilicata ha detto: “Da dopo ferragosto inizieremo con un’attività mirata per i più giovani, continuando a pensare agli over 50, perchè è una categoria che ha bisogno di aumentare i numeri dei vaccinati e che rimane a rischio, ma dobbiamo pensare anche alla riapertura delle scuole in sicurezza.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha posto come obiettivo sufficiente quello di raggiungere il 60% degli studenti vaccinati prima dell’inizio delle scuole. Per fare questo vista la molto buona propensione di questa categoria a vaccinarsi, il pensiero è quello da dopo ferragosto di fare un piano per permettere ai giovani di accedere agli hub con corsia preferenziale, senza prenotazione. Lo faremo in tutta Italia dal 16 agosto in avanti avremo 3 milioni di dosi in più rispetto a quello che pensavamo.