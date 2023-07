Figliuolo: forti sentimenti emotivi nel vedere Romagna sfregiata

Bologna, 3 lug. (askanews) – “Con il presidente Bonaccini abbiamo sorvolato le aree colpite, specialmente quelle dei fiumi Santerno e Lamone e le aree verso la collina. Vedere questo territorio che in questo momento porta ancora delle cicatrici e in molte parti” nonostante “l’operosità dei concittadini che hanno già messo a posto tanto”. Ma “vederlo sfregiato e così lesionato davvero mi provoca dei forti sentimenti emotivi”. Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nella sua prima visita in Romagna. “Sono venuto qua per ascoltare. Io in questo momento sono designato ma non ho ancora ricevuto la formalizzazione dell’incarico, però sentivo di darvi delle informazioni”.

Dopo l’incontro con i sindaci e tutte le parti sociali, Figliuolo ha rivolto un pensiero al territorio colpito dall’alluvione di quasi due mesi fa: “Il mio pensiero va alle vittime, a quelli che sono ancora sfollati in questo momento e a quanti stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per questa tragedia che ha duramente colpito specialmente il versante emiliano per ben due volte questa regione”. E poi un messaggio incoraggiante per la popolazione e le imprese: “l’impegno è massimo”.

“E’ chiaro che adesso è cogente l’intervento su famiglie e imprese, sui settori produttivi – ha aggiunto il neo commissario -. Questa è la food Valley, sorvolando abbiamo visto un bellissimo territorio, con le piantagioni veramente eccezionali. Quindi l’impegno sarà massimo”.