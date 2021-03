Il commissario all’emergenza covid Figliuolo ha annunciato l’arrivo di 2,8 milioni di vaccini nella settimana dal 29 marzo al 3 aprile.

Un risultato importante che segna in positivo l’andamento della campagna vaccinale che potrebbe implementarsi ulteriormente durante il mese di aprile. “E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare”, ha dichiarato il commissario che si è recato in Sicilia dove ha visitato l’hub vaccinale di Messina.

Figliuolo, in arrivo 2,8 milioni di vaccini

“La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca”, ad annunciarlo il commissario straordinario all’emergenza covid, il generale Figliuolo che si è recato nella mattinata del 27 marzo in visita all’hub vaccinale di Messina. Tra i presenti l’assessore alla Salute siciliano Ruggero Razza e Salvatore Cocina, capo della protezione civile della Sicilia.

Prevista anche una tappa a Catania dove visiterà l’hub catanese.

Sull’andamento della campagna vaccinale nella regione Sicilia il commissario in particolare ha dichiarato: “La Sicilia sta facendo 20mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale. È chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50mila dosi”.

Figliuolo ha fatto una stima inoltre dell’andamento della campagna vaccinale a livello nazionale, definito in modo positivo dallo stesso commissario: “Abbiamo superato delle ottime percentuali, l’altro ieri 245 mila… sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240 mila…“