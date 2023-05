Filiera responsabile e sostenibile, è "Green For Love" di Findus

Cisterna di Latina, 10 mag. (askanews) – Per la terra, Per l’ambiente, Per te: sono questi i tre pilastri riassunti nel manifesto di Findus “Green For Love”: un progetto che riassume gli impegni dell’azienda con sede a Cisterna di Latina, per una filiera responsabile e sostenibile. Vegetali da agricoltura sostenibile, pack 100% riciclabili, iniziative per ridurre le emissioni di CO2 e per sensibilizzare i consumatori, produrre cibo impattando meno sull’ambiente, tutelare le risorse naturali: sono le linee che fanno da guida alla produzione e all’attività dell’azienda parte del gruppo Nomad Foods.

“Green For Love” è un progetto partito nel 2018 ma che nel corso degli anni ha allargato sempre più i suoi orizzonti e le sue azioni concrete. Per la terra è il primo pilastro, che racchiude le attività che il team agronomico di Findus effettua sui campi. “Importantissimo traguardo raggiunto – spiega Andrea Passamonti, Marketing Manager Veg&Meals Findus – è stato recentemente il raggiungimento del 90% di volumi di vegetali, con alcuni prodotti come piselli, spinaci e ministrone, che sono già sostenibili e certificati Fsa e verificati da un ente terzo. Il secondo pilastro è Per l’ambiente, dove facciamo tutta una serie di attività per migliorare l’efficienza dello stabilimento e nel territorio circostante. Nello stabilimento abbiamo ottenuto traguardi importanti: il 100% dei pack dei prodotti vegetali è già riciclabile e recentemente abbiamo attivato un nuovo impianto di pannelli solari che sarà importante per ridurre il consumo di CO2 per lo stabilimento”. L’ultimo pilastro è Per te: “E’ fondamentale sensibilizzare il consumatore – conclude Passamonti -. Per questo abbiamo attivato da diverso tempo una serie di azioni con partner esterni nelle scuole per sensibilizzare i consumatori di domani e anche per le generazioni attuali che comprano prodotti vegetali”.

Centrale anche l’attenzione alla biodiversità, che porta l’azienda ad annunciare – in collaborazione con la Climate Tech Company 3Bee – la creazione di un bosco nettarifero di 100 alberi, in grado di assorbire circa 4 tonnellate di CO2 l’anno e che diventerà la casa di 5 milioni di insetti impollinatori nei prossimi 20 anni.

Quale è il modo di findus di fare agricoltura. “Sostenibilità ambientale – sottolinea Andrea Cosio, Responsabile Agronomico Findus – significa rispetto delle risorse, cercare di essere più efficienti possibile oltre che rispetto di tutti i fattori produttivi, considerando anche che gli insetti sono un fattore produttivo molto importante per le culture. Qui alle nostre spalle possiamo vedere un esempio di irrigazione a goccia, un sistema di irrigazione efficiente che utilizziamo sulle culture per essere meno impattanti possibili nella nostra produzione”.