Filippine, corsa per contenere la fuoriuscita di petrolio

Roma, 26 lug. (askanews) – Nelle Filippine è corsa contro il tempo per cercare di contenere la fuoriuscita di petrolio dopo che una petroliera si è rovesciata al largo di Manila. È stata rilevata una chiazza di petrolio di diversi chilometri e la Guardia costiera filippina si sta preparando ad applicare disperdenti e a dispiegare barriere galleggianti per contenere il danno.

La nave cisterna battente bandiera filippina trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale.

Secondo il portavoce della Guardia Costiera, il contrammiraglio Armando Balilo, finora è fuoriuscito in mare il gasolio utilizzato per alimentare la petroliera ma non il carico di olio combustibile industriale. Se quest’ultimo dovesse fuoriuscire, ha avvertito, si tratterebbe della più grande fuoriuscita nella storia delle Filippine.

Un membro dell’equipaggio della MT Terra Nova è rimasto ucciso quando la petroliera si è rovesciata a circa sette chilometri dal comune di Limay, nella provincia di Bataan, mentre navigava verso la città centrale di Iloilo. La nave è affondata in un mare agitato, mentre le forti piogge alimentate dal tifone Gaemi e dal monsone stagionale hanno colpito Manila e le regioni circostanti.