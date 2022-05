Filippine, incendio su un traghetto: 7 morti

Sette le vittime dell'incendio avvenuto sulla nave traghetto Mercraft 2: lo scafo stava trasportando oltre 120 persone nelle acque delle Filippine.

Incendio su un traghetto nelle Filippine: 7 i morti

Tragico incidente nelle acque dell’arcipelago delle Filippine, dove la nave traghetto Mercraft 2 è stata scenario di un violento incendio che ha causato – finora – 7 morti accertate.

Lo scafo stava trasportando 124 persone dall’isola di Polillo a Real, nella provincia di Quezon, sull’isola principale di Luzon.

In rete stanno circolando e diventando virali le immagini e i video dell’accaduto. A rendere noto del disastro è stata la Guardia Costiera che ora si sta occupando dei soccorsi.

Le operazioni di salvataggio e i danni ambientali

Come detto, per ora i morti dovrebbero essere sette. 105, invece, i passeggeri tratti in salvo.

Dalle immagini si vedono chiaramente decine di giubbotti di salvataggio intorno alla nave, con persone alla deriva che sono state poi soccorse dai mezzi della Guardia Costiera. Le autorità filippine assicurano che le ricerche dei dispersi sono ancora in corso e continueranno nelle prossime ore, nella speranza che non ci siano passeggeri rimasti intrappolati nella nave.

Oltre ai danni civili, vanno valutati anche gli inevitabili rischi ambientali che l’incidente causerà, anche se al momento la priorità assoluta è la ricerca dei dispersi.