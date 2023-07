Filippine: naufraga imbarcazione, almeno 20 morti

Manila, 27 lug. (AdnkronosDpa/Europa Press) - Almeno venti persone sono morte al largo della costa di Binangonan, nel nord delle Filippine, dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano si è capovolta a causa dei forti venti causati dal passaggio del tifone 'Doksuri'. Per ora non ...

Manila, 27 lug. (AdnkronosDpa/Europa Press) – Almeno venti persone sono morte al largo della costa di Binangonan, nel nord delle Filippine, dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano si è capovolta a causa dei forti venti causati dal passaggio del tifone 'Doksuri'. Per ora non si conosce il numero totale dei passeggeri a bordo, ma i servizi di emergenza sono riusciti a soccorrere 40 persone, come riportato dal portale di notizie Rappler.

La nave, che avrebbe dovuto raggiungere l'isola di Talim, si trovava a 45 miglia dalla costa di Binangonan quando si è capovolta. La nave, "MBCA Princess Aya", ha ottenuto il permesso di salpare dopo che è stata revocata l'allerta per il tifone "Doksuri", che oggi si è allontanato dalle Filippine dopo aver lasciato sette morti e migliaia di sfollati, diretto a sud e ad est della Cina.