Filippine: premio Nobel assolta da accusa evasione fiscale

Manila, 12 set. (Adnkronos) – La premio Nobel filippina per la pace Maria Ressa è stata assolta dall'accusa di evasione fiscale, secondo il suo sito di notizie Rappler. La Ressa e Rappler sono ora prosciolti da tutte e cinque le accuse di natura fiscale presentate durante l'amministrazione dell'ex presidente Rodrigo Duterte, scrive la Cnn.

"Questa è davvero una vittoria non solo per Maria… ma una vittoria per le Filippine", ha detto l'avvocato della Ressa, Francis Lim, ai sostenitori della premio Nobel fuori dal tribunale regionale della città di Pasig. “Questa assoluzione, insieme a quella precedente, invierà un messaggio molto forte alla comunità imprenditoriale internazionale”.

La Ressa è amministratore delegato e co-fondatore di Rappler ed ex giornalista della Cnn. "Questa è una vittoria non solo per Rappler ma per tutti coloro che hanno creduto che una stampa libera e responsabile dà potere alle comunità e rafforza la democrazia", ​​ha affermato il sito di notizie in una nota. “Condividiamo con i nostri colleghi che sono stati assediati da implacabili attacchi online, arresti e detenzioni ingiusti ed etichette che hanno provocato danni fisici . si legge sul sito – Condividiamo con i filippini che fanno affari per il bene sociale ma che, come noi, hanno sofferto per mano di governi oppressivi”.