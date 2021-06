Filippo Bisciglia preoccupa i fan: il drammatico messaggio del presentatore di Temptation Island

Preoccupazione per Filippo Bisciglia, che a pochi giorni dalla messa in onda di Temptation island ha postato un triste messaggio sui social

Le registrazioni di Temptation Island 2021 continuano a ritmo spedito, tuttavia in queste ore il presentatore Filippo Bisciglia si è trovato a fare i conti con alcuni problemi lontani dal mondo della tv. È stato lui stesso ad annunciare l’accaduto con un post su Instagram, mettendo non poco in allarme tutti i suoi numerosi fan.

Filippo Bisciglia in apprensione per il padre

Filippo Bisciglia ha di fatto condiviso sul suo profilo social uno scatto da bambino insieme agli amati genitori. È stata tuttavia la dedica dell’ex gieffino a provocare ansia nei suoi follower. Rivolgendosi nello specifico al padre, Filippo ha dunque scritto: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme.

Papà ti amo. P.S. Non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”.

Il suddetto post di Filippo Bisciglia è stato immediatamente sommerso da like e sostegni di ogni tipo.

Chiaramente non è mancato anche quello della sua storica fidanzata Pamela Camassa, la quale ha lasciato alcuni cuoricini sotto l’immagine postata del compagno.

Intanto, come negli anni passati, Pamela ha seguito Filippo in Sardegna per le riprese di Temptation Island, di cui ormai sono state praticamente svelate le identità delle sei coppie in gioco.