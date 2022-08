Una splendida notizia che arriva da Roma e che è rimbalzata in Abruzzo: il piccolo Filippo è uscito dal coma e la sua prima parola è stata “mamma”

Da Roma e con un immenso rimbalzo emotivo nei cuori di tutto l’Abruzzo arriva una splendida notizia ammantata anche di bellezza emozionale: Filippo è uscito dal coma e la sua prima parola è stata “mamma”. Il bambino di 10 anni caduto pochi giorni fa da un muretto a Pescina ha aperto gli occhi al Bambino Gesù.

Il sollievo, Filippo è uscito dal coma

Il piccolo era stato trasferito presso il nosocomio pediatrico capitolino dall’ospedale de L’Aquila presso il quale era stato condotto con una terribile trauma dopo quel volo in piazza a Pescina. I media spiegano che Filippo era stato operato d’urgenza per cercare di ridurre l’ematoma, poi i sanitari avevano dovuto mettere in coma farmacologico. Ebbene, già dalla giornata del 7 agosto sono stati progressivamente ridotti i farmaci per la sedazione.

Farmaci ridotti e poi la parola: “Mamma”

E alla fine Filippo ha aperto gli occhi pronunciando la parola “mamma”; il bambino ha perfettamente riconosciuto anche il suo papà. I medici che hanno in cura Filippo si sono detti “ottimisti” anche se, per prassi e precauzione, si riservano di sciogliere la prognosi entro 24/36 ore. E il sindaco Mirko Zauri non ha trattenuto la gioia: “Sono felicissimo, ho sentito il papà al telefono, la gioia è immensa, siamo tutti sollevati”.