Filippo Giribaldi, portuale di Genova, confessa l’omicidio del rivale: “Ero geloso”

Filippo Giribaldi, portuale di Genova, ha confessato di aver ucciso il suo rivale, Manuel Di Palo, con un passato in CasaPound Liguria.

Nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, Filippo Giribaldi, portuale di Genova, ha ucciso a colpi di pistola Manuel Di Palo, al culmine di una lite nel centro della città, in via Polleri. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha cercato di rianimare il 38enne, mentre il 42enne autore della sparatoria ha cercato di scappare ma è stato arrestato. L’arma del delitto è stata trovata sotto un’auto parcheggiata poco distante dal luogo del delitto.

“Si, l’ho ucciso io. Ero geloso perché prima lei vedeva me, poi ha iniziato a vedere anche lui in cambio di dosi. E io sta cosa non la sopportavo” ha dichiarato Filippo Giribaldi, camallo della Culmv di 42 anni, spiegando il motivo per cui ha ucciso Manuel Di Palo, che quasi non conosceva. Il 38enne ha avuto un passato in CasaPound Liguria, poi una vita tra carcere ed espedienti. Tra i due era presente una donna, in un circolo di droga che avrebbe scatenato un’accesa gelosia da parte di Giribaldi.

Chi sono Manuel Di Palo e Filippo Giribaldi

Dopo l’omicidio, Giribaldi è andato a nascondersi nella Chiesa della Santissima Annunziata e ha subito detto al sagrestano di aver ucciso un uomo e di chiamare la polizia. Il sagrestano ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo, che “indossava dei guanti da lavoro“. Via Polleri è stata chiusa al traffico dalla polizia locale e sul luogo del delitto è arrivato il magistrato di turno Eugenia Menichetti.

Filippo Giribaldi è un portuale della Culmv, tra i portavoce dell’associazione Libera Piazza. Manuel Di Palo era un militante di Casapound che nel 2020 era stato condannato a 8 mesi con la condizionale per un’aggressione con accoltellamento, avvenuta nel 2018, ad un antifascista che stava affiggendo alcuni manifesti.