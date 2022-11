Filippo Magnini con Samanta Togni in tv con "Per Me"

Filippo Magnini con Samanta Togni in tv con "Per Me"

Filippo Magnini con Samanta Togni in tv con "Per Me"

Milano, 18 nov. (askanews) - Con la sua seconda edizione torna su Raidue, il sabato mattina, ore 9.20, "Per Me" il programma prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore scritto da Veronica Moccia e Giancarlo Anzalone per la regia di Jonathan Paladini. Alla conduzione Samanta Togni e Filippo...

Milano, 18 nov. (askanews) – Con la sua seconda edizione torna su Raidue, il sabato mattina, ore 9.20, “Per Me” il programma prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore scritto da Veronica Moccia e Giancarlo Anzalone per la regia di Jonathan Paladini.

Alla conduzione Samanta Togni e Filippo Magnini che ogni settimana ci ragaleranno preziosi spunti per prendersi del tempo di qualità da dedicare ai propri interessi ed al proprio benessere con consigli su un corretto stile di vita.

Dalla stessa cornice della scorsa edizione, una bellissima country house immersa nel verde della campagna romana, Samanta e Filippo condivideranno le loro passioni per lo sport, il benessere e la sana alimentazione: in ogni puntata Samanta insegnerà a delle allieve in studio e ai telespettatori a casa delle semplici coreografie costruite su musiche coinvolgenti mentre Filippo, grande appassionato di cucina, ci preparerà delle sane e gustose colazioni sotto l’occhio vigile di un tecnico di pasticceria specializzato in alimentazione low carb.

Nel corso di ogni puntata ci saranno, poi, degli appuntamenti fissi dedicati alla cura del corpo con esperti di estetica e personal trainer che proporranno dei semplici workout per tenersi in forma. Non solo work out ma anche racconti di meravigliose avventure da vivere all’aria aperta tra esperienze di rafting, parapendio e altre attività da vivere a contatto con la natura.

Proprio allo sport è dedicata un ampio spazio: lo sport, insieme alla sana alimentazione, è uno dei capisaldi di un corretto di stile di vita e questo principio sarà al centro delle interviste ai vip che ogni settimana siederanno nel salotto di Per Me per raccontarsi con spensieratezza a Samanta e Filippo.

Prendersi del tempo per sè vuol dire anche trovare del tempo da dedicare alla cura della propria bellezza …

Questa è la novità di questa seconda edizione: “Mi faccio bella …Per Me” con la presenza di esperti che ogni settimana ci daranno delle beauty tips per sentirsi più belli.

Non mancherà poi l’appuntamento con il nostro esperto di alimentazione Gianluca Mech che chiederà ad un nutrizionista tutte le cuoriosità legate agli alimenti che “fanno bene, per Me”