Filippo Magnini, la prima notte di nozze: “Come nei più grandi film”

Filippo Magnini ha raccontato le emozioni provate durante il suo primo giorno di nozze con Giorgia Palmas (notte compresa).

Dopo le nozze top secret con Giorgia Palmas Filippo Magnini ha raccontato le emozioni provate durante la cerimonia e durante la loro prima notte da coppia sposata.

Filippo Magnini: la prima notte di nozze

Filippo Magnini è più felice che mai di aver potuto finalmente realizzare il suo sogno e convolare a nozze con Giorgia Palmas, madre di sua figlia Mia.

I due avevano organizzato il loro matrimonio per marzo 2020 ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, erano stati costretti a far slittare la cerimonia a maggio 2021. Con loro erano presenti solamente pochi intimi, non più di 15 persone compreso colui che ha officiato il rito. Senza nascondere le sue emozioni per la splendida giornata delle sue nozze Filippo Magnini ha anche ironizzato sulla sua prima notte “da marito” di Giorgia Palmas: “Come nei più grandi film è stata pazzesca, ovvero abbiamo dormito.

Io, Giorgia e Mia in mezzo a noi. Eravamo distrutti nonostante non avessimo fatto il party. Eravamo veramente felici, ma stanchissimi”, ha dichiarato.

Filippo Magnini: il matrimonio top secret

Per evitare attenzioni indesiderate durante il loro grande giorno, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono convolati a nozze in gran segreto e alla presenza di pochi intimi. “E’ stato un matrimonio semplice, molto veloce con solo 15 persone, compreso chi ha officiato il rito civile.

In ogni caso la fase magica: “Vuoi tu Filippo prendere in sposa eccetera” c’è stata. E questo conta parecchio”, ha dichiarato. Giorgia Palmas ha svelato che il discorso fatto da Filippo Magnini durante la cerimonia l’ha commossa fino alle lacrime: “Ha scritto un discorso bellissimo, anticipando il mio. Io ero in una valle di lacrime. C’è una frase che non dimenticherò mai: “Verranno tempi migliori, ma oggi siamo felici così”.

Filippo Magnini: l’amore per Giorgia Palmas

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono usciti allo scoperto nel 2019 e ben presto la loro storia d’amore è diventata seria e importante. Accanto alla showgirl l’ex campione di nuoto ha realizzato il suo sogno di costruire una famiglia: oggi i due sono diventati genitori della piccola Mia. “Diventare padre è un’emozione difficile da descrivere. Mi sveglio di notte, la guardo, sono pazzo di lei”, ha rivelato il nuotatore, che da anni desiderava avere un figlio tutto suo.