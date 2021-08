Filippo Magnini papà innamorato: la dedica per la figlia Mia

Filippo Magnini è innamorato perso della sua bambina, Mia, e sui social ha scritto una tenera dedica per lei.

La piccola Mia, prima figlia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, sta per compiere il suo primo anno di vita. L’ex campione di nuovo, più innamorato che mai, le ha dedicato un tenero messaggio via social.

Filippo Magnini: la dedica alla figlia

Accanto a Giorgia Palmas, a Sofia (la prima figlia avuta dalla showgirl durante la sua precedente relazione con Davide Bombardini) e alla piccola Mia, Filippo Magnini sembra aver trovato la vera felicità. Sui social il nuotatore non manca di condividere con i fan i dettagli della sua estate, tra momenti di tenerezza e di gioco con le tre donne più importanti della sua vita e, in particolare, la piccola Mia, che ha realizzato il suo sogno di diventare genitore.

Mentre la piccola inizia a muovere i primi passi Magnini le ha scritto un tenero messaggio via social: “Se pensi a tutta la strada che hai davanti avrai sempre timore di non farcela, fai un passo alla volta e arriverai più lontano di quanto immaginavi“, ha scritto.

La bambina è nata il 25 settmbre 2020 e presto compirà il suo primo anno di vita. A maggio, con una cerimonia top secret, Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati con rito civile.

Filippo Magnini: la storia d’amore

Dopo una lunga storia con Federica Pellegrini, Filippo Magnini ha ritrovato la felicità accanto a Giorgia Palmas, con cui oggi sembra essere più felice che mai. La relazione tra i due è diventata da subito importante e Magnini non aveva fatto segreto di voler al più presto convolare a nozze con la showgirl e avere insieme a lei il suo primo figlio. Mentre le nozze tra i due sono saltate a causa dell’emergenza Coronavirus (avrebbero dovuto sposarsi a marzo 2020) la fine dell’anno ha portato enorme gioia nelle loro vite con l’arrivo della piccola Mia.

Filippo Magnini e Federica Pellegrini: i rapporti

Non sarebbero finiti nel migliore dei modi i rapporti tra il nuotatore e la sua famosa ex, Federica Pellegrini. Sui social i due non si sono mai più scritti e sembra che lui non abbia invitato la campionessa alle sue nozze con la Palmas. “Magnini non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”, aveva dichiarato lei.