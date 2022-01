Filippo Tortu, tentato furto a casa del campione olimpico. I ladri volevano rubare la medaglia d'oro vinta a Tokyo 2020.

Filippo Tortu, tentato furto a casa del campione olimpico. Molto probabilmente i ladri puntavano a rubare la medaglia vinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nella giornata di giovedì 20 gennaio 2022, dei ladri si sono introdotti nella casa del campione olimpico Filippo Tortu a Carate Brianza, nella frazione di Costa Lambro.

Lo stesso Tortu ha parlato del tentativo di furto attraverso le storie di Instagram, ipotizzando che i malintenzionati volessero rubargli la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tentato furto a Filippo Tortu: “Volevano rubarmi la medaglia”

“Giovedì nel tardo pomeriggio”, ha detto l’atleta olimpico, “qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo.

Non ho parole”.

Il campione aveva vinto tale medaglia d’oro nella staffetta 4×100 assieme a Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Tortu aveva corso l’ultima frazione della gara partendo in leggero svantaggio sugli inglesi, per poi recuperare nel finale.

Tentato furto a Filippo Tortu: chi è l’atleta da medaglia d’oro

Tortu è stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, è tra i migliori velocisti della sua generazione.

L’atleta olimpico detiene numerosi record italiani nelle categorie under 18, under 20 e under 23 per i 100 metri piani, è stato campione europeo under 20 nel 2017 e vice campione mondiale under 20 nel 2016.