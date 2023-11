Un retroscena raccontato da un amico di Filippo Turetta ha messo in discussione l’immagine del “bravo ragazzo” raccontata dai suoi genitori.

Da quanto il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin ha straziato l’Italia, Filippo Turetta è sempre stato descritto dai genitori come un “bravo ragazzo” che non ha mai dato alcun tipo di problema: a distanza di alcuni giorni dall’arresto in Germania, però, un amico del 22enne ha raccontato un particolare retroscena. Il racconto del giovane segna una frattura nella narrazione dei familiari dell’assassino di Giulia.

Ai microfoni di Chi l’ha visto?, l’amico ha descritto Turetta in modo diverso dall’immagine del ragazzo tranquillo e pacato che è stata declamata a lungo negli ultimi giorni. “Venivano fuori sempre storie, se all’improvviso avesse voluto sfogarsi con lei o con lui, ogni volta avrebbe spaccato il materiale. Per esempio, quel palo là l’ha spaccato lui l’altra volta, è un anno che va avanti così. Lui sfogava la sua rabbia con gli oggetti, per carità noi abbiamo sempre fatto denuncia contro terzi, basta, finiva là”, ha raccontato.