Filippo Turetta in carcere a Verona: "Ha paura degli altri detenuti"

Dopo la fuga tra Austria e Germania, la cattura e la successiva detenzione nel carcere di Halle, Filippo Turetta è stato estradato in Italia e incarcerato presso la casa circondariale di Verona. Il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin sta passando i suoi primi giorni in prigione e ha già avanzato delle richieste. Il ragazzo, secondo quanto testimonia qualche detenuto, sarebbe spaventato da loro.

Filippo Turetta in carcere: la paura dei detenuti

“Ha paura” e ancora “È sconvolto, non parla quasi con nessuno” – così viene descritto Filippo Turetta da alcuni dei detenuti che come lui sono rinchiusi nel carcere di Verona. Il ragazzo, che come ha assicurato il suo avvocato almeno fisicamente “Sta bene“, è oservato speciale perché coniderato a rischio suicidio. In queste ore Turetta si trova nell’infermeria psichiatrica del carcere di Montorio, l’uomo è in attesa di essere interrogato dal Gip di Venezia.

Filippo Turetta in carcere: le richieste

Turetta ha anche avanzato delle richieste nei suoi primi giorni di detenzione: il 22enne, che è a tre esami dalla laurea in ingegneria biomedica, ha chiesto di poter continuare i suoi studi e di avere dei libri. Per il momento, però, queste richieste non possono essere accontentate. Nemmeno la sua volontà di vedere i genitori può essere soddisfatta: si dovrà attendere l’interrogatorio di garanzia.