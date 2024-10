Film Impresa 2025, nuova presidente della giuria Caterina Caselli

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – La terza edizione del Premio Film Impresa è ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa del Cinema di Roma.

Si è da poco infatti concluso il talk “Il Cinema come Industria” l'evento ospitato presso lo spazio 'Lazio terra di Cinema della Regione Lazio' – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, durante il quale è stato reso noto che Caterina Caselli presiederà la Giuria della prossima edizione in programma nel 2025. Icona della musica e produttrice di grande successo, Caterina Caselli ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce, Caselli si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale.

Il legame di Caterina Caselli con il Premio Film Impresa era già nato nella scorsa edizione, quando le era stato consegnato il Premio Speciale Ferrovie dello Stato Italiane, uno dei prestigiosi Premi che ogni anno vengono assegnati a personalità che nel corso della loro attività e carriera hanno saputo raccontare, esplorare o interpretare il mondo del lavoro e dell’impresa. “È un onore presiedere la giuria del Premio Film Impresa alla sua terza edizione, un progetto che valorizza insieme tre mondi: il cinema, l’impresa e l’innovazione. Partecipando come ospite lo scorso anno, ho apprezzato la qualità dell’evento e di chi lo organizza, in primis Giampaolo Letta e Mario Sesti. Davvero non vedo l’ora di mettermi all’opera sui film candidati, dai quali mi aspetto di essere stupita” afferma Caterina Caselli.

Durante l’evento di oggi è stato anche lanciato ufficialmente il nuovo regolamento che permetterà alle imprese di partecipare all’attesissimo appuntamento della prossima primavera. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 31 gennaio 2025 attraverso una specifica sezione del sito www.filmimpresa.it. I film saranno selezionati dallo staff della direzione artistica e poi valutati da una giuria di esperti e professionisti del mondo del cinema e dell’industria che assegnerà i premi per ogni categoria presente nella terza edizione.

Il talk appena concluso ha visto la partecipazione di importanti figure del settore come Lorenza Lei, responsabile Cinema Regione Lazio, Giampaolo Letta, presidente Premio Film Impresa e Mario Sesti, direttore artistico Premio Film Impresa. Il dibattito è stato moderato da Alvaro Moretti, Vicedirettore de Il Messaggero. “La presenza di Premio Film Impresa alla Festa del Cinema di Roma chiude un cerchio che dopo la presenza al Festival di Venezia non poteva che culminare in questo prestigioso appuntamento, durante il quale abbiamo lanciato il nuovo regolamento e annunciato la prossima Presidente di Giuria”. – commenta Giampaolo Letta, Presidente di Premio Film Impresa. “Oggi prende ufficialmente il via la prossima edizione di Premio Film Impresa, che svolge la sua prima tappa presso lo spazio “Lazio terra di cinema” della Regione Lazio, proprio la regione che nella città di Roma trova la capitale dell’audiovisivo in Italia, saldando ancora di più il legame tra cinema e impresa che, come sempre, sarà protagonista anche nell’edizione del 2025”.

Siamo molto felici di aver annunciato Caterina Caselli come prossima Presidente di Giuria”. – aggiunge Mario Sesti, Direttore Artistico di Premio Film Impresa. “Caterina Caselli per noi è un esempio straordinariamente significativo di cosa vuol dire portare la creatività all’interno dell’impresa e l’impresa nella creatività”. L’incontro è stato organizzato nell’ambito dell’iniziativa a cura della Regione Lazio dal nome “Il cinema come industria”, che ha previsto gli interventi del Vicepresidente della Regione Lazio on. Roberta Angelilli e della Responsabile Cinema Regione Lazio Lorenza Lei, con il coordinamento di Alvaro Moretti, Vicedirettore de Il Messaggero. Nell’occasione è stato anche proiettato il “Premio Film Impresa verso la terza edizione” del Premio Film Impresa, un’emozionante testimonianza della ricca tre giorni che lo scorso aprile ha illuminato la casa del cinema di Roma attraverso la celebrazione del racconto audiovisivo delle imprese.

L’iniziativa di questo pomeriggio ha seguito due importanti appuntamenti ai quali il Premio Film Impresa di Unindustria è già stato protagonista nell’ultimo periodo: prima l’ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia, durante la quale Giampaolo Letta e Mario Sesti hanno consegnato alla regista francese Anne-Sophie Bailly il Premio Film Impresa – Special Awards, che da quest’anno fa ufficialmente parte dei premi collaterali riconosciuti dal prestigioso festival cinematografico; lo scorso 11 ottobre, inoltre, Giampaolo Letta è intervenuto all’evento “Il Cinema che Impresa!”, parte del programma di Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024, una straordinaria opportunità per mettere in luce l'importanza del racconto cinematografico come strumento di comunicazione per le aziende.

Premio Film Impresa è un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria, che come sempre sarà dedicata ai film d’impresa (corti e mediometraggi, di finzione e documentari, narrativi e sperimentali) che raccontano la vita delle aziende di oggi e di chi le vive dall’interno, la passione creativa dell’impresa, il rapporto con il territorio in cui si insediano, la responsabilità sociale, i valori e la storia della civiltà d’impresa, la sfida ambientale e i progetti di innovazione, il vissuto del lavoro, il valore delle persone che ne sono protagoniste.

Saranno premiate ancora una volta le opere selezionate nelle tre diverse aree del Premio (Narrativa, Documentaria e Innovative Image & Sound). Anche nell’edizione 2025, infine, saranno assegnati premi speciali a personaggi del mondo del cinema.