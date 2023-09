Filmò un uomo avvolto dalle fiamme: accusato di omissione di soccorso

Si sono concluse le indagini legate alla morte di Francesco Sandrelli, noto pittore che ha perso la vita a 53 anni dopo essere andato a fuoco mentre si trovava sul Gran Raccordo Anulare. Ora, l’automobilista che si era fermato per filmarlo, è stato accusato di omissione di soccorso. A formalizzarla il pubblico ministero Silvia Sereni. L’uomo, infatti, si limitò a girare il video, ma non provvide a chiamare il 112: “A zi hai pijato foco?… senti che callo mamma mia”, è stato il commento che aveva pronunciato in quell’occasione.

Morto uomo avvolto dalle fiamme: l’automobilista che lo filmò rischia il processo

La vicenda risale allo scorso 6 febbraio. L’auto del pittore prese fuoco intorno alle ore 12. Accostato sulla corsia d’emergenza, l’uomo che stava venendo divorato dalle fiamme, scese dall’auto e cercò di spegnerle camminando su e giù per la carreggiata. Trasferito in ospedale, morì il 24 marzo, a circa un mese dal fatto. Ogni tentativo di salvarlo è stato purtroppo vano.

Casucci: “Se ritenuto colpevole, ci riteniamo venga pesantemente

sanzionato”

Nel frattempo, Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale toscano, ha commentato così la vicenda: “Ci auguriamo che se ritenuto colpevole venga pesantemente sanzionato dalla legge. Il suo comportamento è da stigmatizzare con forza; guardare morire un uomo, senza battere ciglio, ed anzi riprendere la drammatica scena, è qualcosa di veramente abominevole”.