Fimmg, 'su vaccinazioni ruolo chiave medici famiglia'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – Nell'imminente campagna di vaccinazione anti-Covid "i medici di famiglia giocano un ruolo chiave. Grazie al rapporto fiduciario, alla conoscenza del contesto socio-familiare, alla presenza capillare possono meglio degli altri attori individuare precocemente le condizioni di rischio e di fragilità. Questo ruolo si è rivelato determinante durante tutta la pandemia e continua a essere un valore aggiunto imprescindibile del Sistema sanitario nazionale". Lo afferma Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, commentando "con soddisfazione" le raccomandazioni del board scientifico 'Calendario per la vita' per la campagna vaccinale Covid-19. "Un importante lavoro – commenta – che ha solide basi scientifiche e affronta un tema sul quale chiarezza, competenza ed esperienza sono essenziali".

Il documento evidenzia anche come il vaccino anti Covid sia indicato per tutti. "Una linea che ben concorda con l’azione del ministero della Salute – ricorda Scotti – visto che il ministro Orazio Schillaci ha ribadito come 'il vaccino anti Covid sarà gratuito per tutti i cittadini che vorranno farlo, anche per chi non è compreso all'interno delle categorie per le quali è fortemente raccomandato'".

Vista l’importanza delle raccomandazioni del board del Calendario della vita, la Scuola nazionale di Vaccinologia in medicina generale di Fimmg, affidata alla dottoressa Tommasa Maio, ha prodotto un reel da diffondere sui social. "Un breve video – chiosa Maio – con il quale far arrivare in modo semplice e diretto i contenuti del documento a tutti i colleghi che saranno impegnati dalla campagna vaccinale".