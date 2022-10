Fina (Pd): opposizione definirà nuovi equilibri Pd e identità

Roma, 26 ott. (askanews) -“Il discorso della Meloni ieri alla Camera è stato vuoto, non ha dato risposte alle principali emergenze del paese. L’Italia è in ritardo su molte priorità e dalle parole del premier non abbiamo ascoltato soluzioni”, lo ha detto il senatore Michele Fina (Pd), ospite questa mattina di Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“L’opposizione aiuterà il Pd a trovare la sua identità- ha aggiunto -.

Dobbiamo chiarirci su chi siamo. Su alcune tematiche dobbiamo esprimere maggiore determinazione, una su tutte la questione sociale. A mio giudizio la nostra mission deve essere quella di guidare le battaglie contro le disuguaglianze”.