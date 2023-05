Finale Amici 22, Alessandra Celentano invita Cristiano Malgioglio a ballare con lei

È in corso la finale di Amici 22, trasmessa in diretta in prima serata su canale 5. Durante la prima sfida tra Isobel e Mattia, due ballerini d’eccezione si esibiscono sul palco: Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Ecco come è andata.

Un invito che non si può rifiutare

Prima di continuare con la gara, l’insegnante di danza invita il giudice a ballare con lei. «Volevo dirgli se vuole ballare, e di non chiamarmi più amore» dice la Celentano. Incoraggiato dal pubblico, Cristiano accetta. Il risultato è totalmente inatteso e anche Maria De Filippi rimane sbalordita. Spinti poi anche da Rudy Zerby, i due si sono lanciati insieme nelle danze. Non ha tardato ad arrivare tramite i social il consenso del pubblico a casa per la performance dei due, soprattutto per Cristiano Malgioglio: «Zia Malgy sei vita, cuore e battito» ha commentato un utente su Twitter mentre i due stavano ancora ballando.

Intanto Mattia vola in finalissima

Sebbene la sfida tra Isobel e Mattia sia stata estremamente bilanciata e alla ballerina non siano mancati i complimenti dei giudici e dei giornalisti, è stato il secondo ad avere la meglio e ad aggiudicarsi un posto nella finalissima.