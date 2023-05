Finale Amici 22: Isobel non va in finalissima ma piovono contratti su di lei

Finale Amici 22: Isobel non va in finalissima ma piovono contratti su di lei

Mattia vince la prima sfida della finale di Amici 22 ed elimina Isobel, che però si consola con tre proposte lavorative di un certo spessore: «Sono senza parole in italiano e in inglese» ha commentato tra le lacrime

È in corso la finale di Amici 22 e nella prima sfida si sono scontrati i ballerini Isobel e Mattia. Dopo un duello all’ultimo sangue in cui non sono mancati complimenti alla ballerina australiana sia da parte degli insegnanti che della giuria, è stato alla fine il secondo ad avere la meglio e ad aggiudicarsi un posto in finalissima.

Tre proposte di lavoro per Isobel

Sebbene sia stato Mattia a vincere la sfida, Isobel è stata al centro dell’attenzione per quanto riguarda le proposte di contratto di lavoro da parte delle varie agenzie. La ballerina ne ha ricevute ben tre. La prima è arrivata dall’Amministratore Delegato dell’agenzia AMCK Dance Paolo Pecoraro, che le ha offerto un contratto di due anni. La seconda è un invito alle fasi finali delle audizione di Chicago il musical, ricevuto da parte di Matteo Forte per il ruolo di Roxie. Ultima ma non per importanza quella di Tony Martin, che ha offerto a Isobel un contratto di sei mesi per il musical Chorus Line in Spagna. «Sono senza parole in italiano e in inglese» ha commentato la ballerina tra le lacrime.

Offerte anche per Mattia

Solo due invece le proposte di contratto ricevute dal vincitore della sfida Mattia. Due, ma non due qualunque. Roberto Bolle ha invitato il ballerino alla prossima edizione di On Dance, a settembre a Milano. Per il musical mondiale Burn on the floor, Harley Medcalf gli offre un contratto di lavoro per Brodway. Senza fiato Mattia dice solo cinque parole: «È strano vedere queste cose». Il resto lo dicono i suoi occhi.