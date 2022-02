Finale Champions, Gravina: decisione al Comitato Esecutivo Uefa

Roma, 24 feb. (askanews) – Sarà il Comitato Esecutivo della Uefa, nella persona del presidente Aleksander Ceferin, “ad adottare una decisione definitiva” su un eventuale spostamento della sede della finale di Champions League, attualmente in programma sabato 28 maggio a San Pietroburgo. Lo ha sottolineato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine della presentazione a Roma della ‘Divina Commedia Opera Musical’.

“I rischi a mio avviso in questo momento non sono valutabili, il messaggio politico chiaramente richiede una riflessione molto approfondita”, ha spiegato Gravina da Palazzo Firenze, “Mi sembra di aver letto già le prime dichiarazioni del presidente Ceferin che per il momento esclude qualunque ipotesi di spostamento.

Adesso bisogna aspettare gli eventi, poi sarà sicuramente il Comitato Esecutivo nella persona del presidente Ceferin ad adottare una decisione definitiva”.