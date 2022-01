Finale Coppa Italia volley, ultima uscita pubblica di Mattarella

Roma, 7 gen. (askanews) – Ultima uscita pubblica per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il capo dello Stato ha assistito alla finale di Coppa Italia di volley femminile. A guadagnare la Coppa, consegnata direttamente dalle mani di Mattarella, è stata la Imoco Conegliano che ha battuto, in rimonta per 3-2, la squadra di Novara. Grandi applausi per le giocatrici di volley, ma soprattutto per il capo dello Stato.