La stampa estera definisce "invincibile" l'Italia dopo la vittoria alla finale di Euro 2020: come viene celebrata la squadra azzurra.

La stampa estera celebra il trionfo dell’Italia alla finale degli Euro 2020, dove l’Inghilterra è stata sconfitta in casa ai rigori: sulle prime pagine delle principali testate sportive e non gli azzurri vengono definiti “invincibili”.

Finale Euro 2020 sulla stampa estera

L’Equipe si apre infatti con il titolo “invincible“, invincibile, riferito alla squadra di Roberto Mancini che, dopo aver subito un goal al secondo minuto, ha vacillato ma non è caduta, ha raccolto le forze e ha reagito con la rete di Bonucci che ha riacceso le speranze e le parate di Donnarumma che hanno regalato un grande trionfo.

“It’s coming Rome” scrive invece in apertura The National, giornale scozzese che riporta il motto fatto proprio dagli azzurri, “portati alla gloria da Roberto the Bruce“, e modellato sull'”It’s coming home” inglese.

“Heartbreak“, spaccacuore, è invece la parola scelta dal tabloid The Guardian e dal Mirror per indicare cosa ha rappresentato la sconfitta per la selezione di Southgate.

Finale Euro 2020 sulla stampa estera: “So cruel”

L”espressione che accomuna Daily Express e The Times è invece “So cruel“, così crudele. Ancora una volta l’Inghilterra s’è arresa ai calci di rigore, con Haeey Kane che al termine del match ha ammesso che “non avremmo potuto fare di più ma perdere così è la sensazione peggiore del mondo“.