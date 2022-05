Europa League, rissa a Siviglia tra tifosi di Eintracht e Rangers

La finale di Europa League è stata macchiata a poche ore dall'inizio. Una violenta rissa si è tenuta tra i tifosi delle due squadre sfidanti.

Da Siviglia sono arrivate in queste ultime ore delle immagini che non avremmo voluto vedere e che hanno macchiato la finale di Europa League. I tifosi di Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers sono stati protagonisti di una brutta rissa. Dalle immagini si nota come siano volati letteralmente pugni e sedie.

Le immagini si sono diffuse nel giro di poco tempo sui social.