Un rigore non fischiato manda fuori di testa José Mourinho che, dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia, non si risparmia di attaccare l'arbitro Anthony Taylor nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest

Mourinho alla ricerca di un capro espiatorio post partita. Lo trova. Dopo la sconfitta della Roma contro il Siviglia nella finale di Europa League giocata a Budapest, il tecnico dei giallorossi se la prende con l’arbitro inglese Anthony Taylor per il fatto di non aver fischiato un presunto rigore netto a favore della squadra italiana.

Lo scontro nel parcheggio

Le immagini sembrano dargli ragione: il cross di Matic finisce sul braccio di un difensore del Siviglia. Mourinho chiama il rigore ma Taylor non è d’accordo e lascia che il gioco prosegua regolarmente. Meno regolare invece il confronto avvenuto dopo la mezzanotte tra il portoghese e l’arbitro nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest: insulti a raffica per Taylor da Mourinho, che aveva espresso sin dentro il campo il suo disappunto lanciando la sua medaglia al pubblico dopo la premiazione.

Le parole di José Mourinho

Nella conferenza stampa post partita, il tecnico della Roma ha parlato del suo futuro e di cosa vorrebbe per sé e per il club giallorosso: «Io voglio lottare per un di più. Sono abbastanza stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono stanco di essere così tanto. […] Voglio rimanere con le condizioni di dare di più, e se non giochiamo la Champions è una buona notizia. È paradossale, ma non siamo ancora una squadra da Champions».