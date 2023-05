Finale Eurovision 2023: Mahmood canta "Imagine" di John Lennon

«Immagina se tutte le persone vivessero in pace». Nel 1971 il cantautore e attivista britannico John Lennon diceva per la prima volta questa frase nella sua canzone Imagine. Una frase quanto mai attuale, che a distanza di più di cinquant’anni fa riflettere sulle vicende belliche in corso in Ucraina. A riproporne un’interpretazione sul palco dell’Arena di Liverpool durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 è stato il cantante italiano Mahmood.

I commenti sui social

Non hanno esitato gli utenti social a dire la loro sull’interpretazione di Imagine da parte del vincitore di Sanremo Giovani. Se c’è chi ha apprezzato molto il riadattamento di Mahmood e le relative modifiche della musicalità del brano, c’è anche chi non ha amato particolarmente (o per niente) lo spirito di iniziativa nel rimaneggiare quello che è considerato l’inno di pace e speranza per antonomasia. «Sei sempre il più bravo, Mahmood», «Mahmood da brividi» ha scritto qualcuno, «Attesa niente male con il nostro Mahmood» si è aggiunto qualcun altro postando il video dell’esibizione evidentemente apprezzata.

Il supporto reciproco con Marco Mengoni

Degni di nota i messaggi di supporto reciproco che Marco Mengoni e Mahmood stanno esprimendo sui loro canali social, il primo postando un video del collega che canta Imagine e quest’ultimo ricordando di votare Mengoni e l’Italia al televoto. Un supporto che non era scontato. Bravi Mengoni e Mahmood!