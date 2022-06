Finale Isola dei Famosi, gaffe di Ivano Michetti. Nick Luciani è stato il primo eliminato

Dall'Isola dei Famosi a La fattoria il passo è breve. Ivano dei Cugini di Campagna ha fatto una gaffe che non è passata inosservata.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata segnata da moltissimi colpi di scena, ma anche momenti indimenticabili destinati a rimanere a lungo nella memoria del pubblico. Tra i personaggi che hanno lasciato il segno si segnala Nick Luciani dei Cugini di Campagna.

Il cantante – che è stato uno dei grandi protagonisti del reality – ha terminato tuttavia il percorso da primo eliminato della serata. Non appena è arrivato l’esito del televoto, è stato accolto da una bella sorpresa da parte dei suoi “Cugini di Campagna”, un momento questo molto significativo durante il quale non sono mancati i momenti di allegria.

Gaffe di Ivano Michetti durante la puntata: cosa è successo

Tutto è successo immediatamente dopo l’eliminazione di Nick.

Da casa si sono collegati i Cugini di Campagna. Per l’occasione il gruppo si è esibito – nemmeno a dirlo – in un’ennesima versione di “Anima mia”. La gaffe è però arrivata quando Ivano ha dichiarato: “Questa fattoria senza di te non sarebbe stata la stessa cosa”. Inutile dire che l’errore è stato notato fin da subito e del resto non poteva che essere così dato che si tratta di due reality completamente diversi.

Savino: “Sei durato tantissimo”

Immediata la replica di Ilary Blasi che a sua volta ha chiesto: “Silvano, Tiziano, Ivano, ma Nick tu non c’entri niente? Ti chiamano Niccano?”. Nicola Savino ha infine affermato: “Sei durato tantissimo, ma è arrivato finalmente il momento in cui ‘Nick torna a casa sua’”.