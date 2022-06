Finale Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha rivelato chi avrebbe voluto come vincitore

"Io mi sono sbilanciata...", così Ilary Blasi che ha rivelato chi avrebbe voluto tra i vincitori.

Al verdetto finale dell’Isola dei Famosi manca sempre meno ed è arrivato il momento di fare un piccolo bilancio. La conduttrice Ilary Blasi ha rivelato nella puntata finale che avrebbe voluto che qualcun altro accedesse all’ultima fase del reality targato Canale 5.

Ilary Blasi lo ammette: “Edoardo eri uno dei miei preferiti”

Ma a chi si riferiva Ilary Blasi? L’enigma è stato ben presto svelato. La conduttrice, senza troppi giri di parole ha dichiarato che avrebbe voluto Edoardo Tavassi in finale. L’ex naufrago ha infatti dovuto interrompere il proprio cammino nel reality proprio a pochi passi dalla vittoria. Eppure, qualsiasi cosa si dica, Edoardo è stato uno dei vincitori morali dell’edizione 2022 e questo è emerso nel momento in cui il naufrago ha fatto il suo ingresso in studio: “Io mi devo sbilanciare, ormai siamo alla fine e mi posso sbilanciare: Edoardo eri uno dei miei preferiti!“, ha dichiarato la conduttrice.

L’ingresso di Edoardo in studio

Se c’è però un dettaglio che è stato immediatamente notato in studio è il fatto che Edoardo Tavassi abbia fatto il suo ingresso in ottima forma.

Anche lui come Ilary Blasi ha scelto un outfit completamente bianco: “Sto una favola. Il momento più bello sull’Isola è quando ero con Nicolas e abbiamo visto un tramonto insieme mi ha confortato molto”, ha raccontato.