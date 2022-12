Finale Mondiali 2022: dove vederla in streaming e in tv, orari, possibili for...

Finale Mondiali 2022: dove vederla in streaming e in tv, orari, possibili for...

Finale Mondiali 2022: dove vederla in streaming e in tv, orari, possibili for...

Ecco una guida per non farsi trovare impreparati in vista della finale dei Mondiali in Qatar 2022.

Domani, 18 dicembre 2022, andrà in scena la finale dei Mondiali in Qatar 2022.

Dopo quasi un mese esatto dal primo calcio d’inizio di quest Coppa del Mondo piena di emozioni e controversie, ci avviamo verso la fine. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Finale Mondiali 2022: dove vederla in streaming e orari

La Finale dei Mondiali 2022 sarà disponibile in esclusiva su Rai1 e su RaiK, al canale 101 del digitale terrestre. La Tv di Stato italiana inoltre ha messo a disposizione un servizio in streaming dove è stato possibile vedere tutte le partite del Mondiale in Qatar e dove si potrà vedere anche la finale di domani.

Per vedere la partita in streaming basterà scaricare sui propri dispositivi l’app di RaiPlay. È inoltre possibile seguire l’incontro in streaming anche sul sito RaiPlay, senza necessariamente ricorrere all’app. La finale si potrà anche ascoltare in radio su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16.00 italiane. Prima della partita ci sarà la tradizionale cerimonia di chiusura.

Possibili formazioni

Le due squadre che scenderanno in campo sono Argentina e Francia.

Due continenti diversi, tantissimi chilometri di distanza, differenze linguistiche e culturali, ma soprattutto due nazionali di vera qualità calcistica. Tutti gli occhi sono puntati sui due fuoriclasse: Messi e Mbappé, compagni di squadra al Paris Saint Germain ma rivali per una sera. Il primo quasi sicuramente è all’ultimo mondiale e vuole fare di tutto per aggiungere la coppa al suo palmares; l’altro è giovanissimo ma è già considerato uno dei calciatori più forti al mondo.

Mbappè ha vinto già il mondiale nel 2018 in Russia. La sfida sarà molto tattica ma non mancheranno le emozioni. Ecco le probabili formazioni.

Argentina (probabili 11 titolari): Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Fernandez, Paredes, MacAllister, De Paul, Messi, Alvarez.

Francia (probabili 11 titolari): Lloris, Hernandez, Upamecano, Varane, Kounde, Fofana, Tchouameni, Mbappè, Dembele, Griezmann, Giroud.

Telecronisti

Il capitolo sui telecronisti è stato uno di quelli che ha separato tutti gli appassionati di calcio in Italia.

Daniele “Lele” Adani, un nome una garanzia. Il telecronista ed ex calciatore appassionato di calcio sudamericano e tifoso sfegatato dell’Argentina e di Lionel Messi non commenterà la finale dei Mondiali in Qatar. Le sue telecronache hanno innervosito alcuni spettatori in quanto troppo di parte, appassionando invece altri che si sono lasciati trascinare dall’entusiasmo di Adani. Il web si è ribellato a questa decisione della Rai e vorrebbe Adani ai microfoni della finale. A commentare Argentina-Francia ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Statistiche

Argentina e Francia si sono scontrate tre volte: 2007, 2009 e 2018. Le prime due partite hanno sorriso ai sudamericani dato che hanno vinto 1-0 nel 2007 e 2-0 nel 2009. Le due partite erano però amichevoli. L’unica gara ufficiale è quella del 2018, in cui ha vinto la Francia 4-3. Dall’inizio del Mondiale in Qatar 2022 l’Argentina ha vinto 4 partite, ne ha persa 1 e ne ha pareggiata 1 (vinta ai rigori). I goal fatti dai sudamericani sono 12, quelli subiti 5. La Francia, dall’inizio del Mondiale, ha vinto 5 partite, ne ha perse 1 e ne ha pareggiate 0. I goal fatti dai francesi sono 13, quelli subiti 5. Per quanto riguarda la classifica marcatori, Messi e Mbappè sono a pari punti avendo entrambi realizzato 5 goal. Al secondo posto troviamo, sempre a pari punti, Alvarez e Giroud che hanno realizzato 4 goal. I restanti goal dell’Argentina li hanno segnati: Molina (1), MacAllister (1) e Fernandez (1). I restanti goal dela Francia li hanno segnati: Tchoameni (1), Rabiot (1), Muani (1) e Hernandez (1).