Finale Supercoppa Italiana, Inter-Juve 2-1: I nerazzurri conquistano il campo all’ultimo secondo

Per Inter e Juventus è arrivata la sfida decisiva, ma a spuntare sono stati i nerazzurri grazie alla rete di Sanchez del 2-1.

Per Inter e Juventus è stata una sfida decisiva. Le due squadre guidate rispettivamente da Inzaghi e Allegri si sono ritrovate a San Siro per contendersi la vittoria della Supercoppa italiana. Il match è stato segnato da un sostanziale equilibrio in campo con il risultato di 1-1 al termine del secondo tempo, ma alla fine è stata l’Inter che l’ha spuntata grazie a Sanchez che ha segnato la rete del 2-1.

Supercoppa Italiana Inter Juventus, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko (All. Inzaghi)

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko (All. Inzaghi) Juventus (4-4-1-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata. (All. Allegri)

Supercoppa Italiana Inter Juventus, il racconto di primo e secondo tempo

La tensione tra le due rose si è fatta sentire fin dal primo minuto: né Juve né Inter ne hanno voluto sapere di mollare, soprattutto al secondo tempo dove sul piano tattico, non abbiamo mai visto un vero e proprio sbilanciamento.

I primi superare la porta sono stati i bianconeri, grazie ad una rete di McKennie arrivata al 25esimo del primo tempo. Nemmeno il tempo di festeggiare che è l’Inter a segnare il gol dell’1-1 grazie ad un rigore al 34esimo di Lautaro. Da lì il risultato non si è più sbloccato con il match che è proseguito nei due tempi supplementari.