Finamore 1925: camicie sartoriali di qualità fatte a mano

La camicia è il capo per uomo a cui si pensa per primo, quando si parla di stile ed eleganza. Dalla classica camicia bianca, adatta a ogni occasione, ai modelli più colorati o stravaganti per momenti spensierati: l’uomo che ama le camicie è attento ai dettagli e alla sartorialità del capo che andrà ad indossare.

Finamore 1925 è il brand depositario della sapienza napoletana che ha reso le camicie Made in Italy famose e indossate dagli uomini più eleganti in tutto il mondo.

La storia di Finamore 1925

Finamore nasce appunto nel 1925 grazie alla signora Carolina, che apre il suo atelier nel centro di Napoli e dà il via a una storia familiare che porterà il brand al riconoscimento internazionale.

Oggi le camicie, i vestiti, le pochette del marchio partenopeo sono distribuiti nelle boutique del luxury di tutto il mondo ed è possibile acquistarli anche sul sito dedicato Finamore shop che consente di visualizzare tutte le collezioni del marchio.

Perché acquistare una camicia Finamore 1925

Le camicie Finamore hanno mantenuto quella che fu l’arte sartoriale in origine, per evolversi grazie ai tessuti più moderni (Italiani e Svizzeri) e alle tecniche nuove, in un connubio di tradizione e innovazione. I modelli sono cuciti ancora secondo i criteri del passato, con le rifiniture eseguite rigorosamente a mano, per conferire il giusto rinforzo ai dettagli, come le asole, il travettino e il giro manica: quest’ultimo per dare alla camicia quella particolare insellatura che veste così perfettamente sulle spalle.

La differenza sostanziale quindi, con altri capi prodotti altrove, è proprio questa manualità che racchiude tutti i segreti della grande sartoria, di cui lo stile partenopeo è l’unico depositario: copiato e ammirato in tutto il mondo, perché speciale.

Come acquistare le camicie Finamore

Le boutique che vendono i prodotti Finamore 1925 sono distribuite su tutto il territorio nazionale e potrete scoprire quella più vicino a voi sul sito dedicato. Tuttavia il modo più comodo per acquistarle è tramite il sito stesso, in cui potrete ammirare tutte le collezioni, corredate da descrizioni minuziose per ogni capo, affinché possiate testare la qualità del prodotto, anche se solo virtualmente.

Sarete quindi certi di acquistare un capo eccellente, elegante, unico e soprattutto fatto a mano, che vi renderà affezionati estimatori di questo storico brand.