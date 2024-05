Finanza: a +38% il valore delle operazioni di M&A in Italia

Roma, 17 mag. (askanews) – Tra il primo trimestre 2023 e quello 2024, si registra una netta accelerazione dell’ammontare aggregato de valore delle operazioni di Mergers & Acquisition A in Italia, stimabile in circa 1,6 miliardi di euro in più.

La più ampia concentrazione di aziende target nelle operazioni M&A si riscontra nel settore degli altri servizi (35,3%), seguite da macchinari (15,3%) e commercio al dettaglio (7,1%). Nella maggior parte dei casi, viene acquistato oltre il 50% del pacchetto azionario e sono interessate soprattutto le aziende non quotate.

Questo quanto emerge dal report “M&A e Private Equity in Italia. Analisi Strategica e di Mercato” appena pubblicato da Rome Business School. La ricerca, a cura di Francesco Baldi, Docente dell’International Master in Finance di Rome Business School; Massimiliano Parco, Economista, Centro Europa Ricerche e Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School, offre un’analisi dettagliata sulle dinamiche degli ultimi anni e le attuali tendenze delle operazioni M&A e private equity in Italia.

In termini geografici, le operazioni di M&A avvenute in Italia mostrano un’elevata concentrazione di aziende target europee (4.020), seguite da America del Nord (97) e Asia e Oceania (74).

Sul fronte Private equity si segnala una costante ripresa: è infatti aumentato il valore delle operazioni da 1 a 2,4 miliardi di euro tra il I trimestre 2023 ed il I trimestre 2024: i settori con maggior crescita sono costruzioni (42,4 mld) e altri servizi (13,2 mld).