Finanza alternativa, tutti i dati: stato attuale e prospettive

Milano, 20 nov. (askanews) – La finanza alternativa in crescita e in consolidamento. Questo uno dei tanti trend analizzati al Finance Day Italia 2025 di Innexta, dove è stata presentata l’ottava edizione del Quaderno di Ricerca ‘La Finanza Alternativa per le PMI in Italia’, curata dal Politecnico di Milano, con il supporto di Innexta, Unioncamere e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Un momento di condivisone e riflessione, per analizzare il contesto dove oggi si trovano a operare le Piccole e Medie Imprese Italiane.

Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, ha dichiarato: “Il Finance Day è molto partecipato e questo vuol dire che c’è grande sensibilità verso certi temi. La ricerca quest’anno evidenzia dei dati che in qualche maniera danno una minore propensione, nelle piccole e medie imprese, nell’utilizzare certi canali di finanziamento e questo ci deve far riflettere. La finanza complementare credo sia indispensabile e la partecipazione dimostra quanta attenzione ci sia, bisogna probabilmente renderla più accessibile”.

Nonostante il rallentamento dei mercati, lo sviluppo della finanza complementare in Italia sta continuando a generare vantaggi. Grazie anche all’aiuto delle Camere di commercio che supportano da vicino gli imprenditori.

“Il sistema camerale accompagna e affianca le imprese nella loro crescita, sia nella doppia transizione digitale che green, sia nell’ambito dell’internazionalizzazione e da quest’anno in maniera stabile anche sotto l’aspetto della finanza”, ha infine concluso Andrea Prete, Presidente di Unioncamere.

Supporto e vicinanza alle PMI fondamentale. Specialmente in questa fase storica delicata per l’economia mondiale.