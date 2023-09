Finanza, Del Barba (IV): maggiore consapevolezza contro frodi

Roma, 20 set. (askanews). – “L’educazione finanziaria nelle scuole è senz’altro un passaggio fondamentale per formare i nostri ragazzi. L’obiettivo deve essere creare una maggiore consapevolezza rispetto a quello che offre il mondo economico in tutti i suoi aspetti, compresi i numerosi strumenti di protezione che gli operatori del settore mettono a disposizione degli utenti”, ha dichiarato l’On. Mauro Del Barba, Segretario Commissione Finanze di Italia Viva, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “Le normative europee in vigore in questo momento ci aiutano a combattere le possibili frodi. Purtroppo, però, in alcuni casi le norme per l’educazione finanziaria non bastano, perché poi subentra la conoscenza digitale che molto spesso manca. La tutela delle credenziali digitali è sicuramente uno dei punti più importanti, ma molto spesso assistiamo a frodi che si esercitano anche solo attraverso pressioni psicologiche che inducono l’utente a commettere errori e a fidarsi delle persone sbagliate”, ha concluso Del Barba.