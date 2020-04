Il Decreto Liquidità lascia (ancora) il pallino alle banche

Il testo del decreto non c’è ancora, ma si sa che la garanzia statale sui prestiti sarà solo del 90% (per quelli oltre i 25 mila euro)

I 750 miliardi di aiuti finanziari presentati dal governo alle imprese come sussidio per la liquidità che sta venendo a mancare giorno dopo giorno, sono oggi ben chiusi nei forzieri delle banche italiane. Il decreto annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Gualtieri, dello Sviluppo Economico Patuanelli e dell’Istruzione Azzolini è un libro d’oro di promesse che per diventare realtà dovranno subire una complessa trasformazione.

Il testo del decreto non c’è ancora, ma si sa che la garanzia statale sui prestiti sarà solo del 90% (per quelli oltre i 25 mila euro) e l’erogazione degli importi sarà soggetta alla valutazione del merito di credito da parte delle banche. Che difficilmente erogheranno importi ad aziende in crisi, che non avranno avuto conti perfetti prima del virus.

E dunque?

Dunque annunci roboanti, una cifra complessiva enorme – 750 miliardi di euro di finanziamenti alle imprese – ma all’atto pratico, solo 30 miliardi pubblici di impegno, e una grandissima delega operativa alle banche.

La terapia intensiva annunciata ieri sera dal governo per il sistema imprenditoriale italiano sarà, purtroppo, simile a quella che è stata offerta agli ammalati più anziani e malandati da qualche reparto di terapia intensiva meno attrezzato degli altri nelle prime settimane dell’epidemia. Insufficiente. I più gravi, saranno lasciati morire.

Speriamo solo che il quadro migliori tra oggi, o quando il testo del decreto verrà rivelato nella sua lettera, e la discussione parlamentare per la sua conversione in legge.

Certo: Conte ritiene che la “leva” di nuovi prestiti che una garanzia di 30 miliardi riesce a muovere sia appunto di 750.

Se il 3% di quei miliardi non venisse restituito, l’importo che lo Stato dovrebbe coprire sarebbe appunto di 30 miliardi circa. Ma non sarà così. Andrà meglio allo Stato e peggio alle imprese.

Questo – almeno – è quanto è dato dedurre dalla conferenza stampa a quattro, cioè Conte, Gualtieri, Patuanelli e Lucia Azzolina organizzata ieri alla fine del Tg1 a Palazzo Chigi. Non più tardi della sera prima, il ministro Gualtieri aveva promesso letteralmente, parlando in tv a Speciale Tg1, che la garanzia dello Stato sarebbe stata del 100%. Lo è, ma solo per i prestitini fino a 25 mila euro. Meglio che niente, per carità.

Tra i 25 mila e gli 800 mila euro di prestiti, cambia la musica. La garanzia dello Stato raggiunge il 90%.

Il restate 10% può essere aggiunto dal richiedente se è iscritto a un consorzio fidi: ce ne sono pochi (ne sono falliti tanti, dopo il 2008) e sono prudentissimi. Ma comunque, anche avendo il 100% della garanzia, la legge lascia alle banche il diritto di valutare il merito di credito. E questo diritto, nelle loro mani, è micidiale.

Sapete perché? Semplice. Non perché le banche siano “cattive”. Ma perché recuperare un credito non rimborsato da un creditore, in un Paese zavorrato come il nostro una burocrazia soffocante e da una magistratura a dir poco inefficiente, è comunque una via crucis. Significa infilarsi in una procedura burocratica interminabile, ci vogliono un paio d’anni, per incassarla, quella garanzia. E perché mai una banca sana di mente dovrebbe prendersi questo rischio?

Oggi le banche sono aziende infami da gestire.

Non guadagnano più dalla rendita del margine d’interesse, perché i tassi sono rasoterra. E l’intermediazione di servizi, abbattuta da Internet, rende pochissimo. Far soldi facendo banca è molto difficile, mentre è facilissimo prendere soldi a prestito dalla Bce ad un tasso negativo e guadagnarci quel poco reinvestendoli sul mercato secondario dove un euro rende lo 0,2-0,3%. Perché dovrebbero complicarsi la vita?

In sostanza: il vuoto pauroso lasciato da questo decreto è che l’erogazione dei prestiti garantiti dallo Stato è rimessa alla discrezionalità delle banche. Questo è il guaio. Le banche hanno margini di manovra irrisori e sono terrorizzate dal rischio di perdere soldi, essendo pochissimi quelli che guadagnano. Chiaro che innalzare la garanzia avrebbe potuto far storcere il naso a qualche burocrate europeo. Ma le leggi emergenziali sono tali mica per niente!

Inoltre i Trattati Europei sono stati straviolati con l’annunciata norma che estende il cosiddetto “golden power” a tutte le società rilevanti di una decina di settori, anche se a controllo privato. Una norma inapplicabile verso società di Paesi comunitari.

“Gli annunci ci sono – annota Marco Gay, presidente di Assinform-Anitec e già presidente dei giovani di Confindustria – ma speriamo che la sostanza si chiarisca, migliori e sia rapida”. Già: meglio attendere il testo del decreto e il dibattito – immancabile – che investirà la su conversione in legge. Anche perché, comunque, la complessa operazione sintetizzata ieri dal premier nasconde anche una garbata lottizzazione tra i Cinquestelle e il Pd. Questi ultimi conservano sovranità piena sulla Cassa depositi e prestiti ma cedono quella sulla Sace ai Cinquestelle. Che gestiranno più da vicino i 50 miliardi in più destinati al credito all’esportazione…