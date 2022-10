Finanza etica non è fantascienza, lo spiega FestiValori a Modena

Modena, 14 ott. (askanews) – “Il denaro di per sé non è né bene né male, è come lo utilizzi che può generare bene o male”. La finanza che sostiene chi produce danni all’ambiente e non rispetta i diritti dei lavoratori, fa il “male” della società e dei suoi abitanti. Ci può essere, però, anche una “finanza etica”, che accompagna le imprese ad affrontare le crisi e promuove le relazioni tra le persone.

“Non è fantascienza” e per conoscerla meglio Valori.it, testata giornalistica di Fondazione Finanza Etica, ha ideato un festival di tre giorni a Modena, dal 21 al 23 ottobre. Marco Piccolo, presidente di Fondazione Finanza Etica: “Questi giorni saranno dedicati al confronto sulle grandi tematiche, dalla crisi climatica alla guerra al lavoro, cercando di capire se la proposta della finanza etica rispetto a quella della finanza tradizionale è in grado di dare una spinta in più.

Non esiste una finanza etica senza un’economia etica, quindi senza una visione del mondo che risponde a determinati criteri”.

Alla prima edizione di FestiValori – che è sostenuta dal Comune e da Fondazione di Modena – parteciperanno oltre 30 ospiti, tra cui il presidente di Inps Tridico, il ministro uscente delle Infrastrutture Giovannini, la presidente di Banca Etica Fasano. L’attivista di Friday for future Sofia Pasotto insegnerà a ‘Smontare la crisi climatica (come se fosse un mobile dell’Ikea)’. Mentre sul ‘calcio dei palloni gonfiati’ parlerà il sindaco di Verona ed ex calciatore Damiano Tommasi. La curatrice del programma, Claudia Vago: “Finanza è un termine che spaventa tendenzialmente le persone. Spesso pensiamo che sia una cosa non ci riguardi. Invece con questo festival vogliamo raccontare le persone quanto la finanza riguarda tutti noi”.

Incontri e dibattiti saranno affiancati da mostre, installazioni multimediali e giochi. La domenica il ‘pranzo della sostenibilità’. Con il coinvolgimento delle realtà del Terzo settore e della cooperazione. “FestiValori continuerà anche negli anni prossimi. Abbiamo intenzione di mettere radici a Modena. Nel corso dell’anno saremo presenti con iniziative nelle scuole, porteremo alcuni giochi, tra cui uno che stiamo sviluppando ad hoc per questo festival che verrà presentato venerdì. Giochi e attività educative e altri eventi per continuare a parlare ai modenesi che la finanza etica non è fantascienza”.