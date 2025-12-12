Finanza, Mac & Ro Capital presenta applicazione Orovivo

Roma, 12 dic. (askanews) – È a Roma nel contesto della finanza internazionale ed islamica che Mac & Ro Capital, società specializzata nelle operazioni di oro fisico da investimento e consulenza, ha presentato l’Applicazione OROVIVO. L’incontro ha riunito figure di primo piano della finanza islamica, della structured finance, del banking internazionale e operatori del settore aurifero. La filiera dell’oro mondiale affronta oggi sfide complesse: oltre il 30% del commercio globale avviene in contanti, quindi, molte certificazioni internazionali non garantiscono reale tracciabilità e gli strumenti finanziari tradizionali comportano costi elevati e rischi di compliance.

OROVIVO si rivolge principalmente ad operatori del settore orafo, che acquistano oro in varie parti del mondo e necessitano di ridurre tempi e costi per portarlo in produzione, così come a banche e fondi, per i quali è fondamentale la titolarità del lingotto senza necessità di spostamento fisico.

Angelo Rossi, CEO & Founder di Mac & Ro, ha dichiarato: “Siamo i primi ad essersi cimentati in questa impresa. Siamo riusciti a disegnare un sistema di trasferimento di proprietà da una location ad un’altra. Questo aiuta l’intera filiera visto che prima non era possibile”.

Nel corso dell’evento si é puntato lo sguardo sulle difficili condizioni della filiera aurifera africana, da cui proviene una parte rilevante dell’oro mondiale

Tendresse Itali Ndoth, Direttrice della Bank d’Africa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il 12% della produzione mondiale proviene da miniere d’oro artigianali africane. Il 30% delle transazioni avviene in contanti, senza tracciabilità, senza registrazioni, senza fatture. E la compliance è impossibile: non sappiamo se bambini e donne stiano lavorando nelle miniere”.

Mac & Ro Capital ha messo appunto una compliance con la normativa internazionale attraverso un modello integrato e multilaterale

“La nostra architettura contrattuale si basa sulla sottoscrizione di una master location swap agreement che consente il trasferimento di proprietà dell’oro fisico dal distributore al compratore. Questo consente a chi compra di non avere materialmente l’oro, ma di avere un certificato che ne attesta la proprietà”, afferma Elena Actis, partner di Mac & Ro.

Orovivo costituisce un passo concreto verso una filiera dell’oro più sicura, etica e accessibile, dove tecnologia e regolamentazione comunicano insieme per creare un mercato più efficiente e trasparente.