Findus punta sempre di più sui cibi plant based anche per bambini

Milano, 27 apr. (askanews) – Findus allarga la sua linea di prodotti a base vegetale Green Cuisine con una novità di prodotto, i panasauri, che oltre ad ampliare il target confermano l’attrattività di questo mercato, quello degli alimenti surgelati alternativi alle proteine animali che da inizio anno ad oggi ha visto aumentare gli acquirenti del 18,6%. La stessa linea green di Findus, lanciata nel 2020 in Italia, ha seguito questo trend arrivando sulle tavole di circa un milione di famiglie:

“Green cuisine è sicuramente una delle parti del portafoglio su cui abbiamo puntato di più come azienda ed è confermato dai numeri che stiamo vedendo – spiega Marco Miglioranza, Southern europe marketing lead Green Cuisine – siamo stati in grado di duplicare il fatturato dall’anno di lancio alla fine del 2022, questo viene confortato dai dati di sell out che ci vedono guadagnare con successo quote di mercato non solo nella parte dei sostituti della carne ma anche dei prodotti a base vegetale”.

Nel 2022 Green cuisine, che è distribuita in 14 Paesi europei, ha generato in Italia 5,2 milioni di euro di fatturato contro i 4,5 dell’anno precedente, con una crescita che ha sfiorato il 16% e ha permesso di conquistare una quota di mercato del 26% nel segmento meat-free surgelato, il 7,5% in più nell’ultimo anno. E ora col nuovo lancio dei panasauri, nuggets panati in tre diverse forme di dinosauro, si punta a conquistare anche i palati dei più piccoli ma non solo:

“I nostri panasauri vegetali che sono il lancio in entrata nel primo semestre di quest’anno e hanno intenzione di andare a creare un momento funny intorno al mondo del plant based che possa essere un’occasione di consumo multipla non solo per i kids ma anche per la parte adult – racconta Miglioranza – ci aspettiamo molto da questo lancio e che vada esattamente a completare l’offerta odierna a livello non solo di target ma anche di occasione”.

Per i panasauri segnali incoraggianti arrivano dalla Germania, primo mercato dove sono stati lanciati all’inizio del 2022 e dove hanno raggiunto la posizione numero due all’interno del portafoglio. Ma cosa guida le scelte verso questi alimenti con proteine alternative, che entro il 2035 si stima toccheranno un fatturato globale di 290 miliardi di dollari?

“Su tutti emerge il gusto come in molte delle occasioni alimentari in Italia ma sicuramente ci sono altri aspetti che riguardano il benessere del Pianeta e della persona quindi in senso esteso agli aspetti legati alla sostenibilità – ha detto – Cosa ci aspettiamo dal futuro? che sia soltanto l’inizio nel senso che questo tipo di offerta andrà sempre di più a essere calzante rispetto alle esigenze del pianeta, della persona e del gusto”.

Per le aziende si tratta di vincere una sfida che sappia coniugare esigenze di gusto e nutrizionali con una indifferibile sostenibilità ambientale, che numeri alla mano si rivela un altro punto di forza di questi alimenti:

“Posso portare come esempio principe il burger che vuole replicare il gusto della carne rossa – sottolinea – genera molta meno Co2 del classico di carne rossa, ha un minore impatto dal punto di vista del consumo del suolo e ha un minore impatto dal punto di vista del consumo idrico nel complesso è una scelta decisamente sostenibile”.