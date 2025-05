Fine vita, Giani: "Decisione del Governo contro Toscana è politica"

Firenze, 9 mag. (askanews) – “Sostanzialmente la motivazione non può che essere giudicata politica e invece che dare una spinta da parte del Governo al Parlamento perché proceda da un punto di vista legislativo, insomma, prendersela con le Regioni che invece lo fanno non è di buon gusto”. Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, commentando la decisione del Governo di impugnare la legge regionale sul fine vita.

“La legge della Toscana sul fine vita – spiega Giani – è una legge meramente operativa di definizione in modo generale, astratto e quindi equo per i cittadini, delle procedure per poter sviluppare una scelta riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019, per poter procedere sia secondo le condizioni di spesa, sia di accesso al sistema ospedaliero pubblico, sia nella definizione dei 20 giorni per poter far scattare tutte le procedure e non rinviarle sine die con l’incertezza del caso per seguire quello che è il percorso medicalmente assistito al fine vita consentito ai cittadini”.